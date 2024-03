OTSEBLOGI JA FOTOD | Johannes Erm püstitas ka kuulitõukes uue tippmargi, Õilme Võro pääses Eesti rekordiga poolfinaali!

Johannes Erm on Eestist ainsana stardis seitsmevõistluses. Tema isiklik tippmark 6114 punkti pärineb 2020. aastast. Ermi rekordseeria (6114 p) : 6,99; 7.59; 14.56; 1.96; 8,03; 4.80; 2.36,2.

Eestlasest parema isikliku tippmargiga on viis meest: šveitslane Simon Ehammer (6363 p), bahamalane Ken Mullings (6340 p), norralane Sander Skotheim (6318 p), prantslane Makenson Gletty (6230 p) ja belglane Jente Hauttekeete (6131 p). Norralase Markus Roothi kümnevõistluse tippmark on 8608 punkti. Seitsmevõistlust ta täiskasvanute seas veel teinud pole. Loe ka: DELFI GLASGOW’S | Johannes Erm jahib sise MM-il isiklikku rekordit ja kõrget kohta: kui võimalus on, karistan konkurendid ära