TÄNA DELFI TV-s | Pärnu Sadam võõrustab üliolulises kohtumises Riia Zellit

Pärnu Sadam on alates detsembrist olnud muljetavaldavas hoos. Viimasest üheksast kohtumisest on teenitud seitse võitu, millest viimane tuli 10. veebruaril kodusaalis Liepaja vastu. Turniiritabelis ollakse 12 võidu ja 12 kaotusega viimasel play-off´i viival kaheksandal kohal.

Pärnu abitreener Martin Müürsepa sõnul rahuldab klubi laupäevases kohtumises üksnes võit. „Tahame enda mängus vältida jamasid, mille tõttu meil pidid karikavõistlustel TalTech/ Optibeti ja Viimsi vastu toimunud mängud käest ära minema. Kui me need asjad saame korda, siis on meil päris korralik võimalus kodus Zelli ära võtta,“ mõtiskles Müürsepp. „Zelli meeskond on Pärnus kohal juba reedest alates, mis näitab kui tõsiselt nad tänast mängu võtavad. Pärnu publik - ootame nüüd teid kõiki saali, sest hooaja kõige põnevam faas on käes!“