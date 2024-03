Endine Venemaa tennisist tegi keelatud aine kohta uskumatu avalduse: sellel pole dopinguga midagi pistmist

Tšesnokov rääkis, et kunagi paljude Venemaa sportlaste poolt armastatud südameravim meldoonium ei ole doping ühelgi kujul. Tal oli asjale ka omapoolne selgitus.

„Kas teadsite, et WADA (Maailma Antidopingu Agentuur) ei tohi nimetada meldooniumi dopinguks, sest see pole nii. Seetõttu kasutavad nad väljendit "keelatud aine",“ rääkis venelane.

„Olen selle kohta palju lugenud ja saan väita, et isegi kui võtad sada meldooniumitabletti, ei jookse sa kiiremini. Sellel pole dopinguga midagi pistmist. Söön iga päev toitu, mis annab mulle energiat. Kas see on ka doping?“ jätkas ta.