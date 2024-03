FOTOD | Töö kiire ja korralik! TalTechi mehed ei andnud värvikate fännidega Jekabpilsile võimaluse poegagi

„Olime mänguks hästi valmis ega lasknud ennast heidutada, et naiste mängud natuke pikemaks läksid. Saime natuke ebastandardse soojenduse, aga läksime hea keskendumisega peale ja panime serviga vastase pinge alla. Mida mäng edasi, seda rohkem nad hätta jäid,“ kommenteeris Aganits.

„Saime meestega, kelle õlul nende mäng püsib ja kes siin varem väga palju pahandust on teinud - Janis Medenise ja eelmisel hooajal meie meeskonnas olnud Eduards Stiegelisega -, hästi hakkama. Vastased tulid otse bussist. Pidime kõik oma võimalused ära kasutama. Mõned asjad olid, mida oleks veel paremini teha saanud, aga muidu tipp-topp! Kiidan meeskonda. Väga meeskondlik ja hea esitus. Oleme play-off’is olnud hästi keskendunud. Loodame homme samamoodi jätkata.“

Finaalivastaseks ootab Aganits Tartut: „Olen suht kindel, et Tartu võidab. See oleks ikka väga suur üllatus, kui Tartu peaks komistama.“

Finaalturniiri korraldanud koduklubile andis Aganits kõrge hinde: „Väga vägev atmosfäär. Klubi on teinud väga head tööd ja pannud püsti vägeva võrkpallipeo! Mõned tühjad kohad olid täna, aga olen täiesti veendunud, et homme neid pole. Juba täna oli spordihoone esine parkla täis. Küll homme on veel hullem!“