Stefan Arand teenis veemoto F1 debüüdil kvalifikatsioonis neljanda koha

Peale esimest sessiooni tehti paadi juures oluline muudatus. Nimelt on üks ringrajapaadi tähtsamaid detaile vint ehk sõukruvi. Aastaid Stefaniga võistlustel kaasas käinud Erik Aaslav-Kaasik, kelle käe all valmivad maailma parimad sõukruvid, LAK Propellers viskas õhku mõtte, et kuna kaotada ei ole midagi, siis proovime kodumaist vinti. Risk tasus ära ja järgmises kahes kvalifikatsioonivoorus sõitis Arand välja neljanda tulemuse.

Kvalifikatsiooni võit läks Arandi tiimikaaslasele Jonas Anderssonile, teise koha hõivas eelmise aasta teine, samuti rootslane Erik Stark ning napilt eestlase ette platseerus kvalifikatsiooni lõpus Kanada esindaja Rusty Wyatt. Nii Rusty, kui Stefan on mõlemad F1 debütandid. Siinkohal tasub ära märkida, et Stefan on oma 21 eluaastaga käesoleva aasta noorim osaleja. Kanadalane Rusty on küll F1 rookie, kuid vanust ja kogemust on tunduvalt rohkem, kanadalase vanus on 29.