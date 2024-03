DELFI VIDEO | Kanter loodab erakordsel võistlusel rekordist ilma jääda: muidu ei saaks ma oma tööga tegeleda

Maailma sisetippmark on juba ligi viisteist aastat püsinud olümpiavõitja Gerd Kanteri nimel, kes heitis 2009. aastal Rootsis, Wäxjö spordihallis kahekilose ketta 69 meetri ja 51 sentimeetri kaugusele. Selle tulemuse ületamine Tallinnas on küllaltki tõenäoline, sest kohal on Kanteri juhendamisel harjutav eksmaailmameister ja möödunud aasta maailma edetabelijuht Kristjan Čeh Sloveeniast, kes jagab mullu Jõhvis püstitatud Sloveenia rekordiga (71.86) maailma kõigi aegade edetabelis 4.-6. kohta.

Kanter pole kade poiss ning loodab, et Ceh suudab treeneri 15 aasta taguse tippmargi üle lüüa. „Kui ma enda rekorditest kinni hoiaks, siis ei saaks selle tööga tegeleda. Pigem näen vaeva, et õpilased ikka mu numbreid murraksid ja sellepärast me ürituse ka korraldasime,“ selgitas ta.

Kui suur on aga oht, et mõni vägilane lennutab ketta vastu halli seinu? „Välistatud see ei ole, aga materjal on piisavalt tugev ja kettad pole nii teravad, et sinna auke sisse lõikaksid.“

Vaata videointervjuud!