Manchester Unitedi peatreenerit ajas raevu TikToki videoklipp

Fulhami TikToki kontot haldav isik arvas aga, et tolles olukorras polnud viga ning kirjutas irooniaga video alla: „Nii hea meel, et temaga on kõik korras.“ Vaata postitatud TikToki klippi siit .

„Olen kindel, et antud olukorras tehti viga. Meedia hindas olukorda valesti. Alusetu on teda nõnda süüdistada,“ jätkas ten Haag. „Fernandes on väga kirglik jalgpallur, kuid usun, et kohtunikud peaksid teda rohkem kaitsma.“