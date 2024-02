Endine Ukraina tennisetipp: kõigi jaoks on oluline, et Pariisis poleks venelasi

Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) andis eelmise aasta lõpus teada, et lubab Venemaa ja Valgevene sportlastel võistelda 2024. aasta Pariisi olümpiamängudel.

Vaatamata sellele, et agressorriigi sportlased saavad Pariisis võistelda üksnes neutraalse lipu all, soovivad paljud, et nad jääksid mängudelt sootuks kõrvale.

Karjääri parimal päeval maailma edetabelis 31. kohta hoidnud Stakhovsky on üks paljudest ukrainlastest, kes antud teemal pidevalt sõna võtab.

„Kõikide Ukraina sportlaste jaoks on väga oluline, et Pariisis poleks venelasi,“ vahendas ukrainlaste Tribuna mängija sõnu. „Püüame anda endast parima, et see nõnda läheks. Suhtleme selleks välismeedia ja erinevate poliitikutega.“

Samas andis ta mõista, et kõik pole kulgenud lepase reega ning paljude veenmine on keeruline. „Nende jaoks on kõik teisiti ning ei mõistata selle olulisust. Kuid see ei muuda meie retoorikat,“ lisas ta.

Pariisi olümpiamängud toimuvad 26. juulist kuni 11. augustini.