Wakui jälgedes? Nõmme Kalju sõlmis lepingu noore jaapanlase Koki Hyashiga

Nõmme Kalju peatreener Nikita Andrejev tunnustab uut mängumeest: „On näha, et Koki on saanud Jaapanis hea jalgpallihariduse. Ta on lühikese ajaga väga hästi meie meeskonda sulandunud ja oma mängijaomadustelt meenutab ta Kalju jaapanlasest legendi Hidetoshi Wakuid.“

„Saabun siia kaugelt, 5000km kauguselt, Fuji mäe jalamilt. Seda võimsat Jaapani sümbolit silmitsedes möödusid kõik minu lapsepõlve jalgpallitrennid, nüüd aga olen põnevusega valmis nägema uusi vaateid,“ sõnas jaapanlane Kalju sotsiaalmeedia vahendusel. „Üks Jaapani õpetusi, mida järgin on „Shin-Gi-Tai“ (心技体). See on kontseptsioon kus ühtviisi oluline osa on nii vaimsel, tehnilisel kui füüsilisel treenitusel. Tahan näidata selle lähenemise eeliseid ka Eesti jalgpalliväljakutel.“