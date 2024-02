9. märtsil Delfi TV-s | Vimkaga tennisematš Saaremaal: mees vs naine. Grete Gull võtab mõõtu Andrei Luzginilt

Paarismängude tiitlitega koos on Gullil kaks ja Luzginil 12 Eesti meistritiitlit.

Kuressaare Tennisekeskuses kell 14.30 algavat matši näeb otsepildis Delfi TV-st. Ülekanne on nähtav Delfi Kogupaketi tellijale.

Gulli mänedžer Riho Kallus kommenteeris: „Mul on ülimalt hea meel, et NOM Festivali korraldajad märkasid Gretet. Grete on väga kohusetundlik ja töökas noor sportlane. Tal on sejataga raske hooaeg, kuna õlavigastus segas oluliselt kogu hooaega. Aga mis ei tapa, teeb tugevaks. Sellel aastal on juba ees ootamas naiste klassi üleminek ja need on rasked väljakutsed.“

Miks on just vastaseks tennisetreener, Kaia Kanepi ja Anett Kontaveiti endise juhendajana tuntud Andrei Luzgin? „Andrei on minu väga hea sõber ja tal on isiklik seos ka Saaremaaga. Ta on täätanud mingi perioodi oma elust ka Saaremaal treenerina. Andrei panus Eesti tennisesse on olnud väga suur. Ta on esindanud Eesti koondist aastaid, tulnud 12 korda Eesti meistriks sealhulgas kolmel korral üksikmängus, samuti on ta treeninud nii Kaiat kui Anetti ja juhendanud ka Eesti Fed Cupi naiskonda. Grete ja Andrei vanuse vahe on 34 aastat, aga ma nägin paar aastat tagasi, kui hästi Luzgin veel Eesti meistrivõistlustel mängis ja ma usun, et ühe mängu mängimine ei ole tema jaoks mingi probleem,“ selgitas Kallus.

„Gretel loomulikult on koduväljaku eelis, treenib ju ikkagi nendel samadel väljakutel, kui satub kodus olema. Kunagi, kui korraldasin meestele kommertsturniiri, kus osales ka Luzgin, otsustasime lubada kaasa mängida ka Kaia Kanepil. Tribüünid olid kohe rahvast täis! Kaia jõudis tookord meeste turniiri veerandfinaali ja oli sel hetkel juba WTA TOP 50 mängija. Psühholoogiliselt on selliseid mänge päris raske mängida. Selge see, et meesmängija ei taha ju kaotada naisele, ja teistpidi Grete saab ka aru, et tal on vastas 51-aastane, kes ei treeni ega mängi juba pikalt.“