VIDEO | Arlet Levandi püstitas juunioride MM-il isikliku rekordi, medalikoht on käeulatuses

Lühikava järel on võistlust juhtimas Lõuna-Korea sportlane Minkyu Seo 80,58 punktiga, teine on prantslane Francois Pitot 78,79-ga ja kolmas slovakk Adam Hagara 78,02-ga. Seega on Levandi medalikohast kõigest 2,59 punkti kaugusel.