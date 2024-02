Eesti jalgpallimeistrivõistlustel on viimasest viiest tiitlist koguni neli läinud Florale, viimasest seitsmest tiitlist on võidetud viis. Sel perioodil on florakad aina enam investeerinud ka kogenud mängijate palkadesse. 2021. aastal tasus see end ka ära, kui Flora jõudis Konverentsiliigas alagrupiturniirile. Kahel järgmisel suvel jäid euroteekonnad lühikeseks. Kuigi samal ajal võideti Eesti meistritiitlid, siis lõppeval talvel mindi siiski muudatuste teed. Lähimad konkurendid Levadia ja Paide Linnameeskond on samal ajal silma järgi hinnates aga juurde pannud.