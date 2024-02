Selgusid Eesti Spordi Kuulsuste Halli uued liikmed

„Eesti Spordi Kuulsuste Halli uute liikmete väljakuulutamine on alati põnev sündmus, mille kaudu saame tõsta esile meie spordi suurkujusid läbi erinevate ajastute,“ sõnas spordimuuseumi juhatuse liige Siim Randoja. Kõik kuulsuste halli liikmed saavad Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi püsinäituse väärikaimasse saali personaalse eriväljapaneku – seinasuurusele ekraanile projitseeritava videoloo, autahvli, eluloo arvutikonsoolil ning võimalusel esemelise väljapaneku.

Kuulsuste halli uued liikmed sportlaste kategoorias:

Spordi mõjutajate kategoorias lisandus:

Eesti Spordi Kuulsuste Hall austab ja tõstab esile Eesti spordi läbi aegade mõjukamaid sportlaseid ja taustajõude. 2020. aastal valis komisjon kuulsuste halli avaliikmeteks 50 eelmise sajandi silmapaistvat sportlast ja sporditegelast ning see on iga-aastaselt täienemas 2-4 Eesti spordiloo suurkujuga, kelle karjääri lõpust on möödunud vähemalt 5 aastat.