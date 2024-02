Mis on lubatud Jupiterile, pole lubatud eestlasele? Red Bull vingerdas end taas skandaalist osavalt välja

2005. aastal kuningliku sarjaga liitunud Red Bull määras toona meeskonda juhtima kõigest 31-aastase Christian Horneri, kellest sai aegade noorim tiimipealik. 19 aastat hiljem võib kindlusega väita, et tegemist oli hiilgava otsusega, sest tänaseks on Red Bullil kokku 13 MM-tiitlit (neist 6 konstruktorite ja 7 sõitjate arvestuses), lisaks veel 113 etapivõitu ning 264 poodiumikohta.

Viimastel kuudel oli Horneri tulevik aga juuksekarva otsas, sest väidetavalt ahistas ta eelmise aasta lõpus üht naissoost kolleegi, saates talle korduvalt sobimatu sisuga fotosid. Red Bull olla lausa palunud, et inglane skandaali vältimiseks ise viisakalt tagasi astuks. Horner raius siiski, et on süütu ja sel neljapäeval võisidki kõik Red Bulli juhtfiguurid kergendatult hingata, sest mitu nädalat kestnud uurimine päädis õigeksmõistva otsusega.

„Sõltumatu aruanne on valmis. Red Bull võib kinnitada, et apellatsioon on tagasi lükatud. Tal on õigus otsus edasi kaevata,“ teatas Red Bull ning lisas, et nende uurimine oli „õiglane, põhjalik ja erapooletu“. Samas ei selgitatud, milles siis ikkagi Hornerit täpselt süüdistati.

Skandaalidega tegelemine pole Red Bulli jaoks siiski midagi uut. Pigem võib isegi väita, et Austria tiim on selliste jamade klattimisele spetsialiseerunud. Või vähemalt on neist - ühe väikese erandiga - puhtalt välja tuldud.

Jupiterid pääsevad puhtalt, kuid härg sai kinga