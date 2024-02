WRC otsus hübriidajastu lõpetada toob rõõmu erasõitjatele ja fännidele

Hübriidsüsteemist loobumine tähendab, et Rally1 autod muutuvad tunduvalt odavamaks. See annab omakorda erasõitjatele suuremad võimalused tippautode rentimiseks. Hübriidajastul on Rally1 arvestuses erasõitjad sisuliselt kadunud. Mõned üksikud erandid on, kuid võrreldes eelnevate kümnenditega on erasõitjad sisuliselt kadunud. Seda just auto kõrge hinna tõttu. Nüüd loodetakse rahakaid sõitjaid sarja tagasi meelitada. „Erasõitjatele tõi antud otsus ainult häid uudiseid,“ teatas Evans.