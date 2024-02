Liverpooli unistus püsib tänu 18-aastastele ründajatele jätkuvalt elus

Liverpooli jalgpalliklubi peatreener Jürgen Klopp teatas hiljuti, et hooaja lõppedes paneb ta ameti maha. Seejärel on valjul häälel räägitud Liverpooli võimalikust nelikvõidust. Esimene tiitel on praeguseks käes, kuid vigastuste laine on edasise kohale pannud küsimärke.