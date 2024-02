Käsipallisõja uus pööre: HC Tallinn kuulutas hooaja enneaegselt lõppenuks

Toome lugejateni Lepa postituse täismahus:

„Täna edastasin HC Tallinna tegevjuhina Eesti Käsipalliliidu juhatusele e-kirja:

Lugupeetud Eesti Käsipalliliidu juhatus.

Seoses asjaoluga, et HC Tallinna mängijad, kes esindavad Eesti meeste esi- ja meistriliigas vastavalt võistkondasid Tallinna Spordikool/Audentes ning HC Tallinn on teatanud, et keelduvad võistkondade tegevuses osalemast (sh mängudel võistkondade esindamisest) teavitab HC Tallinn, et viidatud võistkondadel ei ole võimalik 2023/24 hooaja lõpuni Eesti meeste esi- ja meistriliigas toimuvatest mängudest osa võtta.

HC Tallinn rõhutab, et käesolev olukord on kujunenud mängijate kollektiivse otsusega mitte täita mängijate ning klubi vahelisi kehtivaid kokkuleppeid ega ole klubi otsus. Olgugi, et klubil on mängijatega kehtivad lepingud, keelduvad mängijad alusetult klubi esindamast. Mängijateta ei ole klubil võimalik, olgugi, et vastav soov on jätkuvalt olemas, viidatud võistlustest osa võtta. Klubil ei ole ka võimalik kuidagi sundida mängijaid mängudele ilmuma. Klubil on võimalik oma õiguste kaitmiseks astuda juriidilisi samme seoses mängijate poolt lepingute rikkumisega, mida aga ei ole kahjuks võimalik teha samaaegselt Eesti meeste esi- ja meistriliigas osalemisega.

HC Tallinn vabandab kujunenud olukorra pärast olgugi, et vastutus kujunenud olukorras lasub mängijatel, kes alusetult keelduvad HC Tallinna võistkondi esindamast. HC Tallinn kinnitab siinkohal, et tal puuduvad täitmata kohustused mängijate ees ning, et käesolev teade on tingitud üksnes soovist hoida ära Eesti Käsipalliliidu ning konkurentklubide jaoks tekkivaid ebamugavusi ning kulusid, mis vaieldamatult kaasneksid olukorras, kus ebaselgus Tallinna Spordikool/Audentes ning HC Tallinn mängude toimumise või mittetoimumisega jätkuks tänasel kujul.