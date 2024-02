Narva Transi riietusruumis mängitakse nüüdsest Gruusia muusikat

Transiga on liitunud kaitsja Šalva Burjanadze, kaitsev poolkaitsja Važa Nemsadze, ründav poolkaitsja Zakaria Beglarišvili ja ründaja Sergo Kukhianidze.

Neljakordne Eesti meister ja 2018. aastal meistriliiga parimaks mängijaks valitud Beglarišvili sõnas Rus.delfile, et talle meeldib Narva linn ja Transi meeskond väga.

„Alustan sellest, et linn on hea, väike ja vaikne. Kõige tähtsam on see, et klubi ja teised mängijad võtsid meid väga hästi vastu. Tänu sellele kohanesime väga kiiresti. Tundsin kohe esimesest päevast end nagu kodus,“ sõnas 33-aastane grusiin.

Gruusiast tulnud Nemsadze tunnistab, et Eesti on tema jaoks liiga külm ja ta mõtles isegi lahkumisele.

„See oli alguses ebatavaliselt külm. Võtsin kaasa palju sooje riideid. Algul tahtsin üldse ära minna (naerab), siis olid Eestis kõvad külmad, aga siis tuli meelde, miks ma tulin, ja tasapisi harjusin ära. Nüüd, kui väljas on miinus 4-5, on see lihtsam,“ sõnas Nemsadze.

Samuti Gruusiast tulnud Burjanadze lisas: „Meil on palju soojem, isegi talvel ei lange Gruusias temperatuur nulli lähedale ega alla selle. Meil ei näe ka lund, välja arvatud mägedes.“

Kõik grusiinid juba teavad eestikeelseid sõnu „tere“ ja „aitäh“ ning mõistavad ka kohalikke sõimusõnu. Narva on nende jaoks hea linn, sest siin saab hakkama nii vene kui inglise keelega.

Nad leidsid Narvast ka Gruusia restoranid. „Toiduga pole siin üldse probleeme ja saame ise midagi süüa teha,“ märkis Beglarišvili. „Ilmselt kõik grusiinid oskavad süüa teha, võib-olla on see päritud (naerab).“

Endine Flora tähtmängija Beglarišvili lisab: „Meil on meeskonna riietusruumis väga hea õhkkond. Omavahel räägime gruusia keelt, meeskonnas räägime vene või inglise keelt, peaasi, et kõik kõigest aru saaks. Mängime riietusruumis Gruusia muusikat ja see meeldib kõigile. Mõnus atmosfäär. Šalva ja Važa tegutsevad DJ-dena. Gruusia tantse veel ei ole, aga pärast suuri võite kindlasti tuleb.“