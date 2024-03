Treenerieetika pärast skandaali tähelepanu all. Mis hetkest muutub vaimne piitsutamine väärkohtlemiseks?

Levandi endiste õpilaste süüdistused väärkohtlemise ilmingutega käitumisest tekitasid spordiavalikkuses tulise arutelu selle üle, mis on tänapäeva treenerile lubatud ja millised treeninguvõtted riivavad juba lapse eneseväärikust.

Levandi skandaal pani sotsiaalmeedia ja ajakirjanduse kihama. Aruteluliinid võib jagada laias laastus kaheks: ühed käsitlevad Levandi personaalküsimust ja Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutusele esitatud avaldusi, teised tänapäeva treeneri kontseptsiooni, kusjuures vaidlused on mõlemas teemas tulised ja põhimõttelised. Eri leeride ja koolkondade keskpõrandale kokku tulemist naljalt ei näe. Palju treenereid ja spordipsühholooge on aga nõus, et nendest asjadest peab rääkima.