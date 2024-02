Käsipallisõda jätkub: HC Tallinna mäng jääb ära

HC Tallinn ei tule mängule, sest klubis on lahvatanud sisepinged. Meeskonnas hakkas käärima paar nädalat tagasi, kui klubi eestvedaja Risto Lepp otsustas Noodla usalduse kaotuse tõttu vallandada. Lepp määras ennast hooaja lõpuni peatreeneriks ning teatas, et uuest hooajast võtab meeskonna üle välismaalasest peatreener.

Sellega aga saaga ei piirdunud. Mängijad saatsid seejärel Lepale sõnumi, et enne stipendiumi võlgade tasumist nad klubi tegevusest osa ei võta. Lepa sõnul sai ta küll isiklike kontaktide kaudu toetajatelt abikäe ning kõikide koosseisu kuuluvate mängijate ees klaariti stipendiumkohustused ära, kuid käsipallurid endiselt treeningutele ega mängudele ei ilmunud.

Eile teatas Lepp, et HC Tallinna mängijad ei ole endiselt treeningule ilmunud ning ütlevad ühepoolselt lepinguid üles.

„Ma ei süüdista selles olukorras mängijaid. Nad on kihvtid poisid. Siin taga on mingid muud mängud, muud jõud ja muud niiditõmbajad,“ sõnas Lepp.

Käsipalliliit ei tea veel, mis karistus järgneb

Eesti käsipalliliidu juhatuse liige Sven Karuse kinnitas varem Delfile, et mängu ärajäämisel ootab HC Tallinnat distsiplinaarkaristus, mis tähendab ilmselt loobumiskaotust. „Kui nad ei mängi, siis on reeglitega sanktsioonid ette nähtud,“ sõnas Karuse.

Käsipalliliidu peasekretär Pirje Orasson ütles täna õhtul Delfile, et ei oska öelda, millise karistuse distsiplinaarkomisjon määrab.

„Ei oska üldse kommenteerida. See on distsiplinaarkomisjoni otsustada,“ lausus Orasson.

Tema sõnul pole viimase 20 aasta jooksul sellist asja Eesti käsipallis üldse juhtunud, et mäng sedasi ära jääks. Seetõttu ei osanud ta ka arvata, milline karistus sellele järgneb.

„Ma ei mäleta viimasest 20 aastast sellist asja. Ausalt öeldes ei mäleta üldse, aga vahest 90ndate alguses olid loobumised, aga elu on vahepeal nii pikkade sammudega edasi läinud, nii et ei oska kuidagi kommenteerida. Tuleb see [karistus], mis tuleb,“ ütles Orasson.