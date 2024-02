Korvpallikoondise novembrikuu EM-valikmängule tulid müüki lisapiletid

Kas ja kui palju pileteid tuleb müüki oktoobris, selgub alles sügisel. „Jah, tõsi ta on, et oktoobris võib tulla piiratud kogus pileteid veel vabamüüki, kuid garanteeritud ei ole midagi. Tegemist on klubitoolidega, mis kuuluvad inimestele, kes on mingil hetkel maja arengusse panustanud ning nendel inimestel on eelisõigus osta pileteid kuni oktoobri keskpaigani,“ sõnas alaliidu turundusjuht.

Parvitsa sõnul külastas Eesti ja Leedu vahelist EM-valikmängu esmaspäeval 6471 pealtvaatajat, kuid saalist jäi välja tuhandeid inimesi. „Üks on kindel – Eesti vajab suuremat saali. Seda näitas Leedu mäng ning see hulk inimesi, kes kirjutas nii otse alaliidule kui ka Piletitaskule sooviga pileteid osta. 10 000 inimest mahutav areen on Eestile vajalik, et saaksime eelise taotlemaks 2029. aasta EM-finaalturniiri korraldusõigust Eestis, kuid ka selleks, et koondisele saaks tulevikus valikmängude raames saalis kaasa elada ka need inimesed, kes sel korral piletist ilma jäid.“