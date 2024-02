Viis EM-valiksarja totrust. Nõuetele mittevastavad saalid, korraldajariigid alagrupis ja ebavõrdsus puhkepäevadega

Eesti korvpallikoondis on 2025. aasta Euroopa meistrivõistluste valiksarja alustanud kahe võiduga. Kuid samal ajal hakkab paratamatult silma, et valiksarja laiemas korralduses on mitu totrust ja muret. Millised need on ja kas on näha FIBA-poolseid lahendusi?