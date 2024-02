DELFI OTEPÄÄL | Mehis Udam läks tegema elu sõitu, kuid lasi raua. „Trahviringe läbides läks lõpuks lugemine sassi“

Udam tunnistas võistluse järel Delfile, et on suutnud hooaja tähtsaimaks võistluseks end väga heasse vormi viia. Tavadistantsi 24. koha järel oli hammas verel ning sprindis oli eesmärk teha elu parim sõit.

„Tundus, et konditsioon on väga hea. Kuigi sellest on väga raske aimu saada, kuna olen võistelnud väga paljudel erineva tasemega võistlustel sel hooajal. Kuid laskmisvorm on väga käest ära. Trennis saan pihta, kuid võistlustel on enesekindlus puudulik. Vahest suudan lasta nulli, täna lasin raua. Väga imelik,“ mõtiskles Udam võistluse järel.