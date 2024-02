Stefan Arand teeb nädalavahetusel F1 ringrajapaatide MM-i debüüdi

Sellest hoolimata on meeskond optimistlik, sest esmatähtis on etapi vigadeta läbimine, et koguda järgmisteks võistlusteks istmeaega.

„Kindlasti ei saa olema lihtne, sest kõik teised konkurendid on varasema F1 paadi kogemusega, aga usaldan ennast ja meeskonda. Väga hea meel on selle üle, et minuga on kaasas nii minu isa Aivar, kes võistluse ajal on raadioside abil minu paremaks käeks ja silmadeks ning muidugi Erik Aaslav-Kaasik, kes propellereid seadistab. Ilma nende kahe meheta ei oleks ma siia jõudnud. Kindlasti annab hea tunde, et minu võistkonnakaaslane Jonas Andersson on eelmise aasta F1 maailmameister,“ lisas Arand.