Senised märgid viitavad, et viimased kolm MM-tiitlit noppinud hollandlane Verstappen on ka tänavu suurfavoriit, aga tema seljataga on küsimusi omajagu. Vormelimaailmas toimuval tasub silma peal hoida ka eestlastel, sest F2-s alustab esimest täisaastat Paul Aron.