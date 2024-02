TÄNA DELFI TV-s | Kas Rapla suudab kodupubliku toel üllatada debütandiga Tartut?

Kaks meeskonda tulevad mängule vastu üsna erinevast seisust, sest eelnevalt 23 mängust 16 võitnud Tartu võitleb Ventspilsi ja Riia Zelliga põhihooaja neljanda koha eest. Rapla ei tohi aga enam koperdada, sest neid lahutab kaheksandast ehk viimasele kohamängudele viivast kohast 3 võitu.

Tartu Ülikool Maks & Moorits abitreeneri Olari Naritsa sõnul on Rapla oma kodus alati ohtlik. „Rapla on uue peatreeneri Brett Nõmme käe saanud häid võite ja valusaid kaotuseid. Homme saab meie jaoks võtmeküsimuseks, kas neil Ante Tomic mängib. Kui ta on olemas, otsivad nad rohkem korvi alla, aga kui teda pole, siis on stiil teine,“ märkis ta.

Naritsa väitel on nad valmis mõlemaks variandiks. „Enne mängu saame teada, kumma konspekti välja võtame. Vaatamata mängijate puudumisele ja platsivälistele teguritele suutsid nad hiljuti Ogre vastu kodus hea võidu saada ja arvestades, et Ogre on play-offi kursil olev sats, siis see näitab, et Rapla on kodus alati ohtlik. Meil teeb ka uus mees esimese mängu ja saame näha, mis käigu tema meeskonnale annab,“ sõnas Narits.

Tartu meeskonnas ei tee mängus kaasa tsenter Aaron Menzies, kes taastub põlve puhastusoperatsioonist. Debüüdi teeb aga 33aastane keskmängija Davis Rozitis, kes tuli Tartu meeskonda veebruari keskel Hispaania esiliigast. Emajõe Ateena sats tuleb mängule vastu kolmemängulise võiduseeria pealt, enne koondisepausi alistasid taaralinlased võõrsil 98:68 Läti Ülikool. Raplal on all kaks õnnestumist, eelmisel nädalal alistasid nad 72:61 Ogre. Detsembri alguses Tartu Ülikooli spordihoones toimunud esimeses omavahelises kohtumises jäi peale 71:61.

„Tartu puhul on tegemist kvaliteetse võistkonnaga, kes on pannud eesmärgi lõpetada Eesti meistrivõistlused tipus,“ märkis Rapla abitreener Kustas Põldoja. „Võistkonna keskseks mängijaks on Märt Rosenthal, kes tegi koondiseaknas suurepärased etteasted. Meie ülesandeks on mängida oma mängu ja mitte jääda hätta Tartu agressiivse kaitse vastu.“

Kohtumise pääsmed on saadaval Piletitasku keskkonnas.