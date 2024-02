OTSEPILT DELFI TV-s | Kas Rapla suudab kodupubliku toel üllatada debütandiga Tartu Ülikooli?

Tartu Ülikool Maks & Mooritsi jaoks on võtmeküsimus, kas vastastel lööb kaasa Obrad Tomic. „Kui ta on olemas, otsivad nad rohkem korvi alla, aga kui teda pole, siis on stiil teine,“ märkis Tartu satsi abitreener Olari Narits, kelle sõnul ollakse valmis mõlemaks variandiks. „Enne mängu saame teada, kumma konspekti välja võtame. Vaatamata mängijate puudumisele ja platsivälistele teguritele suutsid nad hiljuti Ogre vastu kodus hea võidu saada ja arvestades, et Ogre on play-offi kursil olev sats, siis see näitab, et Rapla on kodus alati ohtlik. Meil teeb ka uus mees esimese mängu ja saame näha, mis käigu tema meeskonnale annab,“ sõnas Narits.