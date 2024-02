DELFI OTEPÄÄL | Laskesuusatamise MM Tehvandil pakub kuhjaga eksootikat ja valmistab peavalu korraldajatele

Tehvandi suusakeskusest on saanud alates 23. veebruarist laskesuusameka, kus toimuvad juunioride ja noorte maailmameistrivõistlused. Suurvõistlusest võtavad osa 500 noort laskesuusatajat 38 riigist. Tõsi ta on, et võistlejate nimekiri on äärmiselt eksootiline. Kohal on laskesuusatajaid nii Hispaaniast, Austraaliast, Mongooliast, Kõrgõzstanist ja Brasiiliast (!). Neist viimase riigi esindaja Anderson Xavier Dos Santos lõpetas täna noorte 7,5 km sprindi viimasel ehk 115. kohal ja tabas lasketiirus ka kaks märki.