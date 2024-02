Esiliiga klubisse kolinud Taijo Teniste: kahjuks ei leidnud me Tammekaga ühist keelt

Mullu Tartu Tammeka eest mänginud Teniste vigastas eelmise suve lõpus raskelt põlve ja on siiamaani pidanud palliplatsilt eemal püsima. Uue hooaja eel asus ta otsima uut koduklubi ja jõudis mustvalgete armee juurde. „Kahjuks ei leidnud me Tammekaga ühist keelt ning mu vigastatud põlve praeguse olukorra ja edasise karjääri mõttes oli vaja leida uus koduklubi. Esmamulje Welco esindajatega kohtumisest oli hea, soe ja vastutulelik. Lisaks lähevad Welco visioon, maailmavaated ja suhtumine väga palju kokku minu põhiväärtustega, nii et siiatulek oli üsna lihtne otsus,“ vahendas Welco sotsiaalmeedia Teniste sõnu.