Pärast vingeid võite seisab Eesti koondisel suurem töö alles ees

Kui keegi oleks nädal aega tagasi öelnud, et Eesti võidab 2025. aasta EM-valiksarja esimestes mängudes nii võõrsil Põhja-Makedooniat kui ka kodus Leedut, võinuks teha järelduse, et koondis on ühe jalaga EM-il. Asjaolu, et Põhja-Makedoonia alistas esmaspäeval võõrsil Poola, lõi H-alagrupis kaardid aga sassi.