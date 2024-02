Otepääl võttis noorte MM-kulla supertalent, kelle jaoks laskesuusatamine on pelgalt lõbus kõrvalala

Otepääl jätkuvatel laskesuusatamise maailmameistrivõistlustel võitis noorte õrnema soo esindajate 6 km sprindidistantsi ühe märgi üles jätnud Elsa Tänglander, kes edestas prantslannat Voldiya Galmace Paulini 12,6 ja sakslannat Melina Gauppi 20,2 sekundiga.

Sealjuures mõned päevad varem oli Tänglander Tehvandi staadionil laskmisega väga hädas, sest individuaaldistantsil jättis ta üles lausa kümme märki. „Kuna siin on palju tõuse, siis see rada sobib mulle. Tahtsin eelmise võistluse eest kätte maksta ning see õnnestus. Tunne on hea,“ muljetas rootslanna kodumaa meediale.

Kuid Tänglander tekitab kodumaa alaliitude seas vägikaikavedu. Jaanuaris noppis 16-aastane talent kulla noorte olümpial hoopis murdmaasuustamises ning rootslanna põhifookuses on tegelikult sellel. „Mõlemad on väga lõbusad alad, aga ma käin murdmaasuusakoolis, nii et see on esmatähtis. Aga tahan mõlema alaga jätkata nii kaua kui võimalik,“ lausus Tänglander SVT-le.

Legendaarsele laskesuusatreenerile Wolfgang Pichlerile ei mahu tüdruku otsus pähe. „See on suur viga, me ei tohi teda kaotada. Tänglander lihtsalt peab tegelema laskesuusatamisega - ta on supertalent,“ märkis Pichler Radiosportenile.