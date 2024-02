Kas edasi minna Rally1 või Rally2 autodega? FIA paneb tõenäoliselt sel kolmapäeval paika MM-sarja tuleviku

FIA rallispordiosakonda juhtiv direktor Andrew Wheatley möönis, et tuleviku osas tehtava otsuse peab hoolikalt läbi kaaluma. „Kui teha midagi, mida kõik [praegused autotootjad] ei taha, siis see on minu arvates üsna ohtlik asi. Ma arvan, et peame leidma kuldse kesktee,“ rääkis ta.

Autoralli MM-sarjas võtavad tänavu Rally1 arvestuses osa 2,5 meeskonda, sealjuures tiitli eest võitlevad sisuliselt 3 meest. Samal ajal odavam ja sõitjatele taskukohasem Rally2 klassi õitseb. Kuna seda võib pidada väikeses kriisiks, siis kolmapäeval toimuval FIA maailma motospordinõukogu istungil oodatakse suuri otsuseid spordiala tuleviku osas.

Mullu detsembris alustas tööd FIA poolt loodud töörühm, mille ülesanne on hinnata ja soovitada ralli edasist suunda. Gruppi juhib FIA asepresident Robert Reid, selle liikmete hulka kuuluvad teiste seas ka FIA rallispordiosakonda juhtiv direktor Andrew Wheatley ja FIA tehniline direktor Xavier Mestelan Pinon.

Sealjuures otsused tulevad tõenäoliselt pikaajalised, sest töörühma päevakorras on peamine punkt Rally1 klassi tulevik alates järgmisest aastast kuni 2032. aasta lõpuni ehk järgmise homologeerimistsükli päädimiseni. Eelnevatel kuudel on töörühm erinevate osapooltega läbi käinud erinevad variandid: kas jätkata Rally1 masinatega, kas minna tipptasemel üle Rally2 autodele või tuleks luua uus ja tehnoloogiliselt nende kahe vahele jääv Rally2 Plus.

Tõenäoliselt pole siiski jutt 2025. aastast, vaid 2026. aastast. „Pole mõtet oodata uut regulatsioonide kogumit, sest selle ajaga ei ole võimalik regulatsioone välja töötada. Tahame pakkuda selged eesmärgid tulevikus,“ lisas Wheatley. „Me ei soovitud tükid olemas ja ma ei taha luua midagi nullist. Jutt on kõigile osapooltele sobiva tasakaalu leidmises, mis on võimatu, kuid peame otsima ja leidma kompromisse.“

Hetkel Rally1 sarjas osalevad meeskonnad näevad tulevikku erinevalt. Jari-Matti Latvala sõnul sobiks Toyotale nii Rally1 kui ka Rally2 vormis edasi minek. Hyundai on samal ajal suurte muutuste vastu ning nemad eelistaks Rally1-ga jätkamist ning nende meelest võiks meeskonnad tuua lihtsalt etappidele rohkem masinaid. M-Spordi häda on aga see, et nende Rally2 on ehitatud Fiesta baasile ja seda masinat pole enam tootmises, mistap nemad üleöö uut ja konkurentsivõimelist Rally2 autot valmis ei saaks teha.