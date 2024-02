Eesti parim e-spordi meeskond sulges pärast valusat kaotust uksed

Sotsiaalmeediasse läkitatud postituses ütleb meeskonna tegevjuht, et erinevate negatiivsete faktorite kokkulangemise tõttu on meeskond sunnitud tegevuse lõpetama. Juht tänab kõiki meeskonna töös osalenud mängijaid ja taustajõude ning on rahul sellega, et tiimi tegevuse kaudu sai laialdasemat rahvusvahelist tuntust Eesti e-sport ja Counter-Strike’i mängijad, keda märgati läbi turniiride ja meeskonna tegevuse sotsiaalmeedias. Kõik meeskonna mängijad on alates eilsest vabaagendid.