VIDEO | Čeh ei suutnud Tallinnas Kanterilt maailmarekordit käest võtta

Maailma sisetippmark on juba ligi viisteist aastat püsinud olümpiavõitja Gerd Kanteri nimel, kes heitis 2009. aastal Rootsis, Wäxjö spordihallis kahekilose ketta 69 meetri ja 51 sentimeetri kaugusele.

Eksklusiivse võistluse idee autori olümpiavõitja Gerd Kanteri sõnul on reedel asetleidev jõuproov Eestis enneolematu. „Minu teada ei ole Eestis kunagi varem sisetingimustes kettaheites võisteldud, kuna lihtsalt pole olnud sobivaid võimalusi. Tallinna linnale kuuluv Sõle jalgpallihall on piisava avarusega, võimaldades heita ka seitsmekümne meetri taha. Eks reedel ole näha, kas mu õpilasel see ka õnnestub. Treeningud ja hooaja avavõistlus annavad selleks lootust küll. Nädal tagasi Berliinis samuti sisehallis toimunud avavõistluse võitis Kristjan raskete treeningute pealt tulemusega 65 meetrit ja 72 sentimeetrit,“ oli olümpiavõitja mõõdukalt optimistlik.