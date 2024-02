Čeh üritab reedel Tallinnas Kanteril maailmarekordi käest võtta

Maailma sisetippmark on juba ligi viisteist aastat püsinud olümpiavõitja Gerd Kanteri nimel, kes heitis 2009. aastal Rootsis, Wäxjö spordihallis kahekilose ketta 69 meetri ja 51 sentimeetri kaugusele. Selle tulemuse ületamine Tallinnas on küllaltki tõenäoline, sest kohal on Kanteri juhendamisel harjutav eksmaailmameister ja möödunud aasta maailma edetabelijuht Kristjan Čeh Sloveeniast, kes jagab mullu Jõhvis püstitatud Sloveenia rekordiga (71.86) maailma kõigi aegade edetabelis 4.-6. kohta.