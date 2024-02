EJL-i kohtunikeosakond skandaalsest kollasest kaardist: olukorras pidanuks sekkuma VAR ja andma punase

Loomulikult tekitas too otsus poleemikat fännide seas, päris selged polnud ka kohtunikelt tulevad signaalid. Esmaspäevases taskuringhäälingu saates „Pikk ette ja ise järele“ rääkis Soccerneti peatoimetaja Kasper Elissaar, et uuris hiljem vilemehelt, kas otsus tundub ka tagantjärgi õige. „Ma loodan, et ta ei pahanda! Küsisin, kas [punane] jäi andmata? Ta vastas: ei, absoluutselt mitte. Kollane kaart!“ meenutas Ellisaar jutuajamist.