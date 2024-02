Eesti jalgpallimeistrivõistluste kõrgliiga publikunumber on aastaid tagasi kõneainet pakkunud ka rahvusvahelisel tasandil. Seda peamiselt põhjusel, et see oli niivõrd madal. Viimastel aastatel on tehtud omajagu tööd ning näiteks võrreldes 2012. aastaga on praeguseks keskmine publikunumber kasvanud rohkem kui kaks korda. Mullu jõuti üldse läbi aegade rekordini. Seejuures andis suurima panuse FCI Levadia, kes veel mõned aastad tagasi inimesi niimoodi ei kõnetanud. Nagu kuulda on, siis reaalsuses tuleb iga inimese staadionile toomise jaoks omajagu tööd teha.