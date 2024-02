Rootsi koondise jalgpallur on hingamisaparaadi all

Rootslase koduklubi FC Midtjylland andis teada, et 28-aastane Olsson kaotas nädal aega tagasi oma kodus teadvuse. Ta viidi kiiresti Aarhusi haiglasse ja teda hoitakse siiani hingamisaparaadi all.

Klubi kinnitusel ravivad rootslast selle ala spetsialistid. Taani juhtivate meditsiiniekspertide meeskond töötab praegu selle kallal, et panna jalgpallurile diagnoos ja alustada õiget ravi.

Olsson, kes on Midtjyllandi esindanud alates 2022. aastast, on vahele jätnud kaks Taani meistriliiga kohtumist. Viimati käis ta väljakul 9. veebruaril Atlantic Cupi matšis Fredrikstadiga.

Rootslase koduklubi lisas, et „kuulujuttude ja oletuste“ tõttu tundsid nad, et on sunnitud Olssoni tervisliku seisundi avalikustama.