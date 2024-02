Riiber jätab Lahti MK-etapi vahele

Riiber on võitnud 2024. aastal kõik kümme võistlust ning Lahti etapi asemel läheb ta uuringutele, et oma õla olukorda korntrollida. Ta on õlga mitmel korral nihestanud.

Norra Suusaliit teatas, et norralane kaalub ka operatsioonile minemist, sest tema prioteediks on õlg terveks ravida.

„Jarlil on olnud fantastiline hooaeg. Üldvõit on tema käes, sest hooajal on jäänud veel vaid neli sõitu. Nüüd ta jätab Lahti vahele, et olla suurepärases hoos Oslo ja seejärel Trondheimi MK-l. Pole kahtlustki, et Jarl tahab testida, kuidas õlg võistluspingele vastu peab,“ teatas alaliidu spordidirektor Ivar Stuan, vahendab NRK.