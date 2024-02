FOTOD | Jakob Kulbin jäi noorte MMil napilt medalita, kaks eestlast esiseitsmes

Kui värske maailmameister tiirudes ei eksinud, siis Legovic ja Klementtinen said ühe trahvi.

Daniel Varikov ja alles 15-aastane Armin Aun said vastavalt 49. (2; +3.19) ja 52. koha (2; +3.22). Kokku oli stardis 115 noormeest.

Esimesed võistlused kerge haiguse tõttu vahele jätnud Kulbin tunnistas Delfile, et ei osanud täna midagi erilist oodata.

„Kui aus olla, siis mulle endale see eriti mingit rahulolu ei paku,“ sõnas Kulbin viienda koha kohta. „Väikse rahulolu pakub vaid see, et pärast haigust ei ole päris protokolli taga.“