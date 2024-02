OTSE DELFI TV-s | „Mehed ei nuta“: Kas korvpallikoondis liigub Euroopa tipu suunas? Mida arvata Anna Levandi skandaalist?

„Mehed ei nuta“ kolmik Jaan Martinson, Tarmo Paju ja Peep Pahv on täna algusega kell 11 taas Delfi TV otsesaates, et arutada viimase aja tähtsamatel sporditeemadel. Mõistagi on põhiteemadeks korvpallikoondise eilne vägev võit Leedu üle ja eelmisel nädalal puhkenud skandaal iluuisutamistreeneri Anna Levandi ümber.