Raha rebib suusamaailma pooleks – kaheksa suurt riiki plaanivad luua Superliiga. Kas sinna pääseks ka Eesti?

Suusamaailmas on käimas tõsine sõda. Kaheksa suurt riiki (Soome, Norra, Rootsi, Saksamaa, Austria, Šveits, Itaalia ja Sloveenia) on loonud opositsiooni nimetuse alla „Lumehelves“, sest pole nõus Rahvusvalise suusaliidu (FIS) otsusega haarata teleõiguste müük enda kätte ning ähvardavad luua oma talispord Superiliiga. Eesti, kui suusatamise kääbusriik, on vaatleja rollis, kuid saab kohaliku suusaliidu tegevjuhi Kristjan Kolli sõnul sõna sekka öelda. Kuna me aga protsessi mõjutada ei saa, on ka keeruline ennustada, kas sõja lõpptulemus, olgu võitjaks see või teine, on Eestile positiivne või mitte.