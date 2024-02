Märt Rosenthal: ma ei mõtle, kas vastas on Euroliiga mehed. Oma riiki esindades annad endast nagunii kõik

„Tore on ikka kodus võita, eriti sellise publiku ees. Kuna Leedul oli hästi palju mehi puudu, olid meil väga head võimalused,“ rääkis Rosenthal pärast kohtumist.

Täielikult ta enda ja võistkonna esitusega siiski rahul polnud, sest varu jäi kõvasti. „Me viskasime palju lihtsaid asju mööda, kaasa arvatud mina. Nendelt kohtadelt, kus ma viskan tavaliselt väga okei protsendiga, viskasime terve satsiga teisel poolajal kohutavalt. Aga loeb, mis on tablool ja kõige tähtsam, et saime võidu,“ tõdes ta.

Sel hooajal Eesti-Läti liigas Tartu Ülikool Maks & Mooritsa eest karjääri parimat minekut näidanud Rosenthal pidi esmaspäeval heitlema Kaunase Žalgirise tagameeste Tomas Dimša ja Lukas Lekaviciuse vastu. „N-ö vibrat mul polnud, aga oli lihtsalt päev, kus ei läinud visked sisse. Ma ei mõtle, kas nad on Euroliiga mehed või üldse mis mehed - mäng käib viis-viie vastu. Kui lähed oma riiki esindama, annad endast nagunii kõik,“ sõnas mängujuht.

„Arvan, et mul oli nüüd lihtsam tulla, sest olen teinud Tartus päris okei hooaja. Ja praegune vorm on ka väga-väga hea. Ning kui on kõrval ka sellised mehed, kellega iga päev kokku ei mängi - Kotsarid, Kullamäed, Vened - siis nendega ongi hea klappi leida. Oleks meil koos rohkem aega olnud, oleksime täna Leedule kõvema paki pannud,“ märkis ta enesekindlalt.