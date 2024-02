Mailis Pokk säras Poola kõrgliigas kaksikduubliga

Rootsis on põhiturniiri jäänud mängida veel viis vooru ning Södertälje järgmiseks vastaseks 28. veebruaril toimuvas matšis on Högsbö (9-8).

Adamsi Islandi kõrgliiga keskmised näitajad senise kolme mänguga on olnud 33 minutit, 20,7 punkti, 8 lauapalli ja 4 resultatiivset söötu. Kahepunktivisete tabavus on tal olnud 51,4% ja kolmepunktivisetel 30%.

Islandil on käimas põhiturniiri teine faas, kus tabel on löödud kaheks. Valur heitleb alumise nelja naiskonna hulgas ning nende järgmine matš toimub 27. veebruaril lähirivaali Thor AK (8-10) vastu. Mõni aeg tagasi loobus edasisest võistlemisest Breidabliki tiim, kellega peetud mängud on kõikide naiskondade saldost kustutatud.