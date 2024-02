DELFI VIDEO | Kristian Kullamäe: tõesti oli vinge atmosfäär! Võit tuli selle pealt

Arusaadavalt sillutas Eesti tee võidule kaitsega, sest Leedu viskas teisel poolajal 22 ja kokku ainult 59 punkti. Läbi kohtumise tegi Eesti pahandust ka lauas, kus võõrustajad said kokku 48 ja vastased 29 lauda. „Lauas olime täna väga tublid, see andis meile rünnakul lisavõimalusi ja kaitseks energiat. Jõesaar on Jõesaar, see pole üllatus, et suudab nii mängida,“ arutles ta.