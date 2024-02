Eesti Jalgpalli Liidu koostöö suurtoetajaga jätkub viiendat aastat

„Coolbet on jalgpalli toetanud juba aastaid ning ühtlasi oli see ka esimene spordiala, mida ettevõtte asutamise järel suuremalt toetama asusime. Nende aastate jooksul oleme näinud, et kohaliku jalgpalli jälgitavus ja kajastatavus on olnud pidevalt tõusuteel ning loodetavasti jätkub see ka tulevikus,“ rääkis Coolbet Eesti turundusjuht Rasmus Raidla.