Eesti jalgpall on aina rohkem välistreenerite usku. Selle põhjus on nii andmeanalüüs kui ka sobivus klubi filosoofiaga

Eesti jalgpallitreenerid pääsevad piiri taha ülimalt harva. Seega ei saa siinsed treenerid klubidesse tuua ka välismaal juhendajana hangitud kogemusi. Nii on kohalikus vutis aina tavapärasem, et klubisid tüürivad piiri tagant sisse toodud juhendajad. Algaval hooajal on kõrgliigas neljal peatreeneril Eesti pass ning kuuel mitte. Kuidas on selleni jõutud?