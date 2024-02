Viimasel hetkel Eesti - Leedu korvpallimängule pääseda üritajad jäävad tühjade pihkudega

Täna kell 19 algava matši piletid olid juba mitu nädalat tagasi välja müüdud. Mõni päev tagasi sai Eesti korvpalliliit Unibet Arenaga kokkuleppele, et lisaks lubatakse halli 150 inimest seisukohapääsmega. Ka need leidsid kiiresti omaniku.

„Eestlane üldiselt ei osta asju ette, aga korvpall müüb, nii et vähe pole,“ ütles Eesti-Leedu kohtumisele pääsmeid müünud Piletitasku tegevjuht Indrek Poolak.

Erilist üllatust tänase mängu menu Poolakule ei valmistanud, sest Eestil on hea koondis, Leedu on vastasena köitev ja korvpalliliit on koondisematšide turundamisega korralikult vaeva näinud. Sealjuures polnud teada, kes Eesti koondist üldse esindavad, sest näiteks Euroliiga tiimi Vitoria Baskonia pallurite Maik-Kalev Kotsari ja Sander Raieste kaasa tegemine selgus alles kaks nädalat tagasi. Küll oli ootamatult väike Leedu fännide huvi, neid on täna saalis umbes 50-100.

„Müük läks kohe lendu. Alguses oli muidugi ka palju broneeringuid. Ja sellist perioodi ei mäletagi, kus igalt poolt uuritakse, kas nelja või kuute piletit ei võlu kuskilt välja,“ märkis ta.

Ei võlu. Iga viimnegi pilet on omaniku leidnud ja Unibet Arenal täna piletimüüki ei toimu. Pole kassatki. Seega on soe soovitus, et õhtul pole mõtet halli ette „nillima“ minna.

Ka Eesti-Poola peaks saali täis tooma

Välismaalt tuntud n-ö musta turu kultuuri Eestis praktiliselt pole. Väike hangeldamine ja kohati ka petmine siiski käib. Näiteks Facebooki grupis „Korvpall“ teatasid mitmed inimesed, et keegi Konstantin Nikolski on neilt pileti eest 48 eurot välja petnud. „Suuremat hangeldamist me ei tähelda, pigem on tegu lihtsalt üksiküritajatega,“ ütles Poolak.

Viimase aja spordisündmustest on Poolaku sõnul Eesti-Leedu mänguga huvi poolest võrreldavad vaid tennisist Anett Kontaveidi lahkumismäng Ons Jabeuri vastu ja Kalev/Cramo korvpalliklubi 2023. aasta märtsi eurosarja poolfinaali kodumatš Cholet’ga.

Poolak usub, et täismaja tuleb korvpallikoondist tervitama ka teistes EM-valiksarja kodumängudes. Poolat võõrustatakse 24. novembril ja Põhja-Makedooniat 2025. aasta 21. veebruaril. Näiteks Eesti-Poola kohtumise pileteid hakati müüma reedel ja esmaspäeva pärastlõunase seisuga on neljandik Unibet Arenast juba täis.