Süües kasvab isu. Pärnu Vaprus loodab Prinsi vedamisel mullust edu korrata

Kui pärnakate konkurendid on toonud enda ridadesse rohkelt uusi mängumehi, siis Prins saab loota vaid mullu Vaprust esindanud pallurite teenetele. Lisaks lahkus suvepealinna klubist Raimond Eino ning karjääri lõpetas Reno Mark. Sellele vaatamata on Pärnu loots lootusrikas, et suudetakse sarnaselt eelmisele hooajale valmistada peavalu kõigile.