Eesti diagonaalründajad jätkavad heas hoos

Bulgaaria naiste meistriliigas kaotas Melissa Varlõgina tööandja CSKA 1:3 (15/25 21/25 25/19 18/25) Maritza naiskonnale. Statistka pole saadaval. Tabelis on CSKA 23 punktiga teisel kohal.

Bulgaaria meeste kõrgliigas kaotas Markus Uuskari koduklubi Dobrudzha 07 1:3 (16/25 25/22 21/25 22/25) CSKA-le, Uuskarilt üleplatsimehena 23 punkti (+11). Markkus Keel aitas Cherno More 3:0 (25/20 25/18 25/22) võiduni Hebari vastu. Keel juhtis oma meeskonna rünnakuid kogu kohtumise. Tabelis on Cherno More 22 silmaga kaheksas ja Dobrudzha 16 punktiga 10. kohal.